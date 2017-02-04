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Спорт

В Бишкеке прошли состязания по ушу, посвященные Году нравственности, воспитания и культуры

В Бишкеке в центре «Сейтек» прошли состязания по традиционному ушу, посвященные Году нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По ее данным, участвовали около 200 ушуистов 4-17 лет. Они демонстрировали боевые стойки, ударную технику, базовые комплексы боевых движений, а также знание теории. Наибольшее количество баллов в своих подгруппах набрали Ануар Малоэр, Эрлан Исаков, Дмитрий Хан, Ясмина Немкова, Софья Храмцова (все из клуба «Айсуу»), Дарья Карпенко, Азиза Эсенгельдиева, Амантай Абдышев (все из клуба «Тянь-Шань»), Дарика Давлетова, Богдан Павлов (оба из клуба «Молния»).

Также отличились Вероника Тян, Даяна Турусбекова (обе из клуба «ЛиУ»), Алина Бекназарова («Белый ястреб»), Тенгиз Бекболотов («Жемчужный феникс»), Даниэль Иназаров («Чжун дао») и Дарья Казюберди («Элик»).
Ссылка: http://24.kg/sport/43848/
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