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Спорт

Александр Крестинин: Соперники по отборочной группе на Кубок Азии по футболу нам по силам

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин прокомментировал итоги жеребьевкиотборочного раунда Кубка Азии-2019, прошедшей 23 января в городе Абу-Даби (ОАЭ).

 

«Радоваться бессмысленно – все решается на поле. Мы, безусловно, рангом выше, но это еще ничего не значит. Может произойти все что угодно. Соперники нам по силам, и мы обязаны выходить из группы, - сказал Александр Крестинин. - Нам попали команды, игравшие дополнительные квалификационные матчи. Между ними развернется серьезная борьба за второе место, и шансы у всех трех равны. Для нас главное не ввязываться в их разборки, больше думать о своей игре и спокойно идти к цели – попаданию на Кубок Азии».

 

Напомним, в решающем отборочном раунде сборная КР сыграет с командами Индии, Мьянмы и Макао.
Ссылка: http://24.kg/sport/43734/
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