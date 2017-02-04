12:41
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу в отборочном турнире на Кубок Азии-2019 сыграет с командами Индии, Мьянмы и Макао

Национальная сборная Кыргызстана по футболу в решающем отборочном этапе на Кубок Азии-2019 сыграет с командами Индии, Мьянмы и Макао. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Как отмечается, жеребьевка состязаний прошла сегодня в ОАЭ. Участники разделены на шесть групп - по четыре сборной в каждой. По итогам отборочного турнира из каждой группы в финальную стадию Кубка Азии попадут сборные, которые займут первые два места. Отечественная дружина по итогам жеребьевки оказалась в группе А.

В текущем рейтинге ФИФА наша сборная, занимая 124-е место, идет выше всех соперников по группе. Команда Индии идет 129-й, Мьянмы – 159-й, Макао – 184-й.

Решающий отборочный этап на Кубок Азии пройдет с 28 марта 2017-го по 27 марта 2018 года. Финальная стадия континентального первенства состоится в 2019-м в ОАЭ. Защищать чемпионский титул будет сборная Австралии, победившая на Кубке Азии-2015. Стоит отметить, что в предыдущих четырех розыгрышах трофея участвовали 16 команд, а до того - еще меньше. На Кубке Азии-2019 произойдет расширение состава участников до 24. Так что пробиться на него проще, чем на прошлые турниры. Ранее это уже сделали12 сборных: ОАЭ, Австралия, Ирак, Иран, Катар, Китай, Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Узбекистан и Япония. Еще 12 участников определятся по итогам предстоящего отборочного турнира.


 
Ссылка: http://24.kg/sport/43713/
просмотров: 31
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» сыграл вничью с «Балканом» в квалификационном раунде Кубка АФК по футболу
Команда «Живое пиво» выиграла зимнее первенство по футболу
Александр Крестинин: Соперники по отборочной группе на Кубок Азии по футболу нам по силам
В Канте прошли поединки третьего тура зимнего первенства по футболу
Команда «Алга-Бишкек» заняла второе место на международном турнире по футзалу
В Канте прошли матчи второго тура зимнего первенства по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
Кыргызстанцы победили на футбольном турнире в Казахстане
В Бишкеке определили победителей турнира «Наристе-2017» по футзалу
В Канте проходит зимнее первенство по футболу
Популярные новости
Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя «Матрицы» Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя «Матрицы»
Шахматисты из&nbsp;Кыргызстана пробились в&nbsp;десятку сильнейших на&nbsp;турнире Moscow Open Шахматисты из Кыргызстана пробились в десятку сильнейших на турнире Moscow Open
Как сборная Кыргызстана по&nbsp;хоккею готовится к&nbsp;Азиатским играм Как сборная Кыргызстана по хоккею готовится к Азиатским играм
Спортивный календарь. 30 января&nbsp;&mdash; 5 февраля Спортивный календарь. 30 января — 5 февраля
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе