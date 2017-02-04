Сборная Кыргызстана по футболу в отборочном турнире на Кубок Азии-2019 сыграет с командами Индии, Мьянмы и Макао

Национальная сборная Кыргызстана по футболу в решающем отборочном этапе на Кубок Азии-2019 сыграет с командами Индии, Мьянмы и Макао. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Как отмечается, жеребьевка состязаний прошла сегодня в ОАЭ. Участники разделены на шесть групп - по четыре сборной в каждой. По итогам отборочного турнира из каждой группы в финальную стадию Кубка Азии попадут сборные, которые займут первые два места. Отечественная дружина по итогам жеребьевки оказалась в группе А.

В текущем рейтинге ФИФА наша сборная, занимая 124-е место, идет выше всех соперников по группе. Команда Индии идет 129-й, Мьянмы – 159-й, Макао – 184-й.

Решающий отборочный этап на Кубок Азии пройдет с 28 марта 2017-го по 27 марта 2018 года. Финальная стадия континентального первенства состоится в 2019-м в ОАЭ. Защищать чемпионский титул будет сборная Австралии, победившая на Кубке Азии-2015. Стоит отметить, что в предыдущих четырех розыгрышах трофея участвовали 16 команд, а до того - еще меньше. На Кубке Азии-2019 произойдет расширение состава участников до 24. Так что пробиться на него проще, чем на прошлые турниры. Ранее это уже сделали12 сборных: ОАЭ, Австралия, Ирак, Иран, Катар, Китай, Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Узбекистан и Япония. Еще 12 участников определятся по итогам предстоящего отборочного турнира.



