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Спорт

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по греко-римской борьбе

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования прошли накануне в столичном Дворце спорта имени Кожомкула. Участвовали более 150 борцов. В весовой категории 59 килограммов лучшим стал Каныбек Жолчубеков, 66 кг – Жанат Болотбеков, 71 кг – Нургазы Асангулов.

В весе 75 кг первенствовал Кайрат Туголбаев, 80 кг – Атабек Азисбеков, 85 кг – Азат Бейшебеков, 98 кг – Узур Джузупбеков, 130 кг – Роман Ким.

Фото пресс-службы Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 
Ссылка: http://24.kg/sport/43689/
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