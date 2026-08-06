Извинился за инициативу. Джанни Инфантино пока остается на посту главы ФИФА

Президент ФИФА принес письменные извинения в связи с инициативой о запуске проекта по продаже коммерческих прав на чемпионат мира, который вызвал жесткую критику в футбольном сообществе.

По информации Sky News, в распоряжении издания оказалось письмо, подписанное Джанни Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Маттиасом Графстремом.

«Мы признаем, что после утечки в СМИ были допущены ошибки. Приносим искренние извинения за них и обязуемся, что подобное не повторится. В связи с этим будет проведена соответствующая проверка, а ее отчет будет представлен совету ФИФА на следующем плановом заседании», – говорится в письме.

Напомним, ФИФА и Джанни Инфантино ранее объявили о планах создания дочерней компании для привлечения инвестиций — она должна контролировать коммерческие и операционные права на турнир.

«Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам», — заявили в организации.

Предложение раскритиковали многие функционеры и футбольные ассоциации по всему миру. ФИФА, правда, заявила, что деньги, полученные от так называемой программы FIFA Forward Enterprise (FFE), будут реинвестированы в спорт.