12:08
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Извинился за инициативу. Джанни Инфантино пока остается на посту главы ФИФА

Президент ФИФА принес письменные извинения в связи с инициативой о запуске проекта по продаже коммерческих прав на чемпионат мира, который вызвал жесткую критику в футбольном сообществе.

По информации Sky News, в распоряжении издания оказалось письмо, подписанное Джанни Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Маттиасом Графстремом.

«Мы признаем, что после утечки в СМИ были допущены ошибки. Приносим искренние извинения за них и обязуемся, что подобное не повторится. В связи с этим будет проведена соответствующая проверка, а ее отчет будет представлен совету ФИФА на следующем плановом заседании», – говорится в письме.

Напомним, ФИФА и Джанни Инфантино ранее объявили о планах создания дочерней компании для привлечения инвестиций — она должна контролировать коммерческие и операционные права на турнир.

«Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам», — заявили в организации.

Предложение раскритиковали многие функционеры и футбольные ассоциации по всему миру. ФИФА, правда, заявила, что деньги, полученные от так называемой программы FIFA Forward Enterprise (FFE), будут реинвестированы в спорт.
Ссылка: http://24.kg/sport/384301/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
УЕФА и крупные футбольные организации обсуждают альтернативу турнирам ФИФА
ФИФА передумала продавать долю ЧМ по футболу частным инвесторам
Президент FIFA планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира — СМИ
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
FIFA по итогам ЧМ-2026 заработала рекордные 15 миллиардов долларов
ЧМ-2026. Трамп посетит финал мундиаля и вместе с главой ФИФА вручит трофей
Увеличение числа участников чемпионата мира по футболу до 64 рассматривает ФИФА
ЧМ-2026. Египет направил жалобу в ФИФА по поводу судейства на матче с Аргентиной
ЧМ-2026. Отмена красной карточки не помогла: Бельгия разгромила США в 1/8 финала
Популярные новости
Победители Гран-при F1H2O &laquo;закидали&raquo; болельщиков памятными подарками Победители Гран-при F1H2O «закидали» болельщиков памятными подарками
Шон Торренте выиграл Гран-при Кыргызской Республики на&nbsp;водной &laquo;Формуле-1&raquo; Шон Торренте выиграл Гран-при Кыргызской Республики на водной «Формуле-1»
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;борьбе завершила чемпионат мира без медалей Женская сборная Кыргызстана по борьбе завершила чемпионат мира без медалей
U-17. Юношеская сборная Кыргызстана на&nbsp;сборах не&nbsp;проиграла ни&nbsp;одного матча U-17. Юношеская сборная Кыргызстана на сборах не проиграла ни одного матча
Бизнес
Как заработать на&nbsp;акциях удаленно: интервью с&nbsp;директором Freedom Broker Как заработать на акциях удаленно: интервью с директором Freedom Broker
Подарки в&nbsp;O!Store: наушники к&nbsp;смартфонам Xiaomi и&nbsp;POCO Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO
5G&nbsp;без границ: Beeline запускает связь нового поколения в&nbsp;международном роуминге 5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил автопополнение баланса с&nbsp;кешбэком за&nbsp;связь Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь
6 августа, четверг
12:01
Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота Кыргызстана — Оверчук Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота...
12:00
Как заработать на акциях удаленно: интервью с директором Freedom Broker
11:58
Кыргызстан рассматривает Россию как стратегического партнера — Садыр Жапаров
11:41
Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO
11:37
Путин заявил о прочной экономической базе сотрудничества России и Кыргызстана