12:08
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Кто возглавит мировые шахматы? В Самарканде выберут президента FIDE

В Самарканде 26 сентября пройдут выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE). На пост главы организации претендуют три кандидата. Об этом сообщается на сайте федерации.

Выборы состоятся во время Генеральной ассамблеи FIDE. Она пройдет 26–27 сентября в рамках Конгресса организации. 

Избирательная комиссия FIDE признала действительными три президентские заявки:

  • Глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов баллотируется вместе с пятнадцатым чемпионом мира Вишванатаном Анандом, претендующим на пост заместителя президента организации.
  • Немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер участвует в выборах в паре с британским шахматным функционером Малкольмом Пейном.
  • Третью команду сформировали основатель шахматного клуба WR Chess Вадим Розенштейн и сингапурский предприниматель Гордон Танг.

Каждая национальная федерация, представленная на Генеральной ассамблее и имеющая право голоса, сможет отдать один голос. Руководство FIDE изберут на четыре года.

Выборы проводят после того, как действующий президент FIDE Аркадий Дворкович приостановил исполнение своих полномочий в связи с введенными против него санкциями. Обязанности главы организации временно перешли к его заместителю Вишванатану Ананду.
Ссылка: http://24.kg/sport/384274/
просмотров: 1346
Версия для печати
Материалы по теме
Кружки по шахматам заработают с сентября в 500 школах Кыргызстана
FIDE изменила формат проведения Кубка мира по шахматам: что нового
На Иссык-Куле впервые пройдет чемпионат ЦА по шахматам среди юношей и девушек
Мэрия игнорирует указ. На ужасное состояние шахматной площадки жалуются горожане
В Кыргызстане хотят создать национальную академию шахмат
Садыр Жапаров объявил шахматы одним из приоритетов госполитики
Аида Салянова избрана президентом Кыргызского шахматного союза
Депутатам парламента КР подарили шахматы
Популярные новости
Победители Гран-при F1H2O &laquo;закидали&raquo; болельщиков памятными подарками Победители Гран-при F1H2O «закидали» болельщиков памятными подарками
Шон Торренте выиграл Гран-при Кыргызской Республики на&nbsp;водной &laquo;Формуле-1&raquo; Шон Торренте выиграл Гран-при Кыргызской Республики на водной «Формуле-1»
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;борьбе завершила чемпионат мира без медалей Женская сборная Кыргызстана по борьбе завершила чемпионат мира без медалей
U-17. Юношеская сборная Кыргызстана на&nbsp;сборах не&nbsp;проиграла ни&nbsp;одного матча U-17. Юношеская сборная Кыргызстана на сборах не проиграла ни одного матча
Бизнес
Как заработать на&nbsp;акциях удаленно: интервью с&nbsp;директором Freedom Broker Как заработать на акциях удаленно: интервью с директором Freedom Broker
Подарки в&nbsp;O!Store: наушники к&nbsp;смартфонам Xiaomi и&nbsp;POCO Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO
5G&nbsp;без границ: Beeline запускает связь нового поколения в&nbsp;международном роуминге 5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил автопополнение баланса с&nbsp;кешбэком за&nbsp;связь Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь
6 августа, четверг
12:01
Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота Кыргызстана — Оверчук Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота...
12:00
Как заработать на акциях удаленно: интервью с директором Freedom Broker
11:58
Кыргызстан рассматривает Россию как стратегического партнера — Садыр Жапаров
11:41
Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO
11:37
Путин заявил о прочной экономической базе сотрудничества России и Кыргызстана