Международный архитектурный паблик оценил проект стадиона «Бишкек Арена»

Международный архитектурный паблик Architecture Hub рассказал о строительстве стадиона «Бишкек Арена». Аудитория его страницы в Facebook насчитывает около 1,9 миллиона подписчиков.
Авторы публикации обратили внимание на архитектурную концепцию стадиона. Его круглая форма и красно-белый решетчатый фасад вдохновлены конструкцией и орнаментами традиционной кыргызской юрты.
«Традиционное кыргызское жилище переосмыслено в масштабе стадиона на 51 тысячу мест», — говорится в публикации.
Architecture Hub назвал «Бишкек Арену» крупнейшим стадионом Центральной Азии.
Отметим, что стадион строят в селе Орок, на юго-западной окраине Бишкека. Для строительства объекта выделено 20 гектаров земли.
Стадион «Бишкек Арена» предназначен прежде всего для футбольных матчей.
Первоначально его планировали построить на 45 тысяч зрителей, но позднее вместимость увеличили до 51 тысячи мест. В состав комплекса войдут торговые и деловые помещения, фуд-корты, а также парковка более чем на 2 тысячи автомобилей.
Ожидается, что 31 августа 2026 года на «Бишкек Арене» пройдет церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Полноценную церемонию открытия самого стадиона планируют провести отдельно — до конца сентября.
На начальном этапе стоимость строительства оценивали примерно в 60 миллионов долларов. После увеличения вместимости и корректировки проекта окончательная сумма официально не называлась.