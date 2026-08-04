Кыргызстанские спортсменки показали высокие результаты на чемпионате Азии GAMMA Asian Championships 2026, завоевав две золотые и две серебряные медали в соревнованиях по смешанным единоборствам (MMA).

Фото из личного архива. Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на чемпионате Азии GAMMA

Бегайым Акбалаева стала чемпионкой в весовой категории до 61,2 килограмма;

Амина Айбек завоевала золото в категории до 56,7 килограмма среди спортсменок U18;

Мирайида Ташполотова стала серебряным призером в весовой категории до 56,7 килограмма;

Алмагул Жоробекова завоевала серебро в категории до 52,2 килограмма.

GAMMA Asian Championship — континентальный турнир по смешанным единоборствам среди спортсменов стран Азии. Чемпионат 2026 года прошел в Малайзии с 29 июля по 2 августа.