Четыре медали завоевали кыргызстанские спортсменки на чемпионате Азии GAMMA

Кыргызстанские спортсменки показали высокие результаты на чемпионате Азии GAMMA Asian Championships 2026, завоевав две золотые и две серебряные медали в соревнованиях по смешанным единоборствам (MMA).
- Бегайым Акбалаева стала чемпионкой в весовой категории до 61,2 килограмма;
- Амина Айбек завоевала золото в категории до 56,7 килограмма среди спортсменок U18;
- Мирайида Ташполотова стала серебряным призером в весовой категории до 56,7 килограмма;
- Алмагул Жоробекова завоевала серебро в категории до 52,2 килограмма.
GAMMA Asian Championship — континентальный турнир по смешанным единоборствам среди спортсменов стран Азии. Чемпионат 2026 года прошел в Малайзии с 29 июля по 2 августа.