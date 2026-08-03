Главным тренером юношеской сборной Кыргызстана по футболу назначен Владимир Сало

Владимир Сало назначен главным тренером юношеской сборной Кыргызстана по футболу U-15. Об этом сообщает КФС.

Под руководством нового главного тренера сборная начнет подготовку к чемпионату мира ФИФА среди команд U-15 и турниру FIFA Festival 2026, которые пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября.

Владимир Сало обладает многолетним опытом работы в качестве главного тренера и помощника главного тренера профессиональных футбольных клубов, а также молодежных сборных Кыргызской Республики.

Специалист имеет тренерскую лицензию АФК категории «A», а также лицензии АФК категорий «B» и «C». Эти лицензии соответствуют международным требованиям для работы с юношескими национальными сборными.

Владимир Сало является воспитанником кыргызского футбола и имеет богатый опыт выступлений на профессиональном уровне. В 1994–2004 годах он защищал цвета национальной сборной Кыргызской Республики, принял участие во многих международных матчах и был одним из ведущих футболистов своего поколения.

После завершения игровой карьеры Владимир Сало полностью посвятил себя тренерской деятельности. Он работал с национальными командами различных возрастных категорий и профессиональными клубами, внеся значительный вклад в развитие кыргызского футбола. Последним местом его работы был футбольный клуб «Дордой», где он занимал должность главного тренера.