ВИК-2026: Секретариат выпустил серию роликов о спортивной программе

Международный секретариат Всемирных игр кочевников 2026 завершил публикацию серии промороликов «Наследие в движении», посвященной традиционным видам спорта, включенным в программу VI Всемирных игр кочевников.

Серия состоит из трех видеороликов — «Точность», «Скорость» и «Сила».

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Первый ролик — «Точность» — посвящен ордо и салбууруну. Авторы показывают связь национальных видов спорта с меткостью, стратегическим мышлением и многовековыми традициями кочевников. Во втором видео — «Скорость» — представлены конные дисциплины и традиционные состязания: тыйын эңмей, көк бөрү, скачки и эр эңиш. Заключительный ролик «Сила» рассказывает о национальной борьбе и силовых видах спорта, среди которых мас-рестлинг, перетягивание каната и стронгмен. Авторы подчеркивают, что в культуре кочевых народов сила всегда сочеталась с уважением к сопернику, выдержкой и силой духа.

Проект «Наследие в движении» призван познакомить зрителей с традиционными видами спорта и показать культурное наследие кочевых народов через современный визуальный формат.

Напомним, VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Бишкеке, а основные соревнования — в Чолпон-Ате. Ожидается участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран, которые разыграют медали в десятках традиционных видов спорта.