Победители Гран-при F1H2O «закидали» болельщиков памятными подарками

После завершения Гран-при Кыргызской Республики — Иссык-Куль 2026 состоялась церемония награждения победителей. Спортсмены поднялись на пьедестал почета, где получили заслуженные награды.

Они устроили сюрприз для зрителей. Спортсмены буквально «закидали» болельщиков фирменными кепками и футболками. Памятные подарки с трибун ловили как взрослые, так и дети.

Болельщики смогли не только увидеть захватывающие заезды на акватории Иссык-Куля, но и получить памятные подарки от участников чемпионата.

Гран-при Кыргызской Республики — Иссык-Куль 2026 стал первым этапом F1H2O в истории Кыргызстана. Соревнования собрали 18 пилотов из разных стран и привлекли внимание любителей водного спорта.