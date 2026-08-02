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Спорт

На Иссык-Куле стартовал главный заезд чемпионата мира по водной «Формуле-1»

Сегодня, 2 августа, на озере Иссык-Куль начался главный заезд этапа чемпионата мира по водной «Формуле-1» — Гран-при Кыргызской Республики. Об этом сообщает журналист 24.kg.

Кыргызстан принимает мировое первенство F1H2O, который проходит в Центральной Азии впервые в истории.

Гонки проходят на высоте 1 тысяча 607 метров над уровнем моря, что делает Иссык-Куль одной из самых необычных площадок в истории F1H2O. Тысячи зрителей собрались на берегу озера, чтобы увидеть зрелищные заезды и поддержать участников.

Для Кыргызстана этот этап стал знаковым событием в мире международного спорта и впервые вывел страну на карту чемпионата F1H2O.
Ссылка: http://24.kg/sport/383853/
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