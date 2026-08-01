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Спорт

Первый день этапа F1H2O: Андерссон взял поул, Торренте победил во втором спринте

На Иссык-Куле завершился первый день этапа чемпионата мира по водной «Формуле-1».

По его результатам, поул-позицию завоевал трехкратный чемпион мира Йонас Андерссон из Team Abu Dhabi. В финальной части квалификации швед показал лучшее время — 48,778 секунды, опередив действующего чемпиона мира Шона Торренте из Victory Team на 0,738 секунды. Третьим стал Алекс Векстрем. В первую шестерку также вошли Эрик Старк, Грант Траск и Стефан Аранд.

Первый спринт-заезд выиграл Андерссон. Стартовав с поула, он уверенно сохранил лидерство на протяжении всей дистанции и первым пересек финишную черту. Второе место занял его напарник по Team Abu Dhabi Эрик Старк, а третьим финишировал двукратный чемпион мира Сами Селио.

Для Sharjah Team первый спринт сложился непросто. Расти Уайатт после замены двигателя стартовал с последней позиции, но сумел прорваться на шестое место. Его напарник Грант Траск из-за повреждения лодки не смог набрать очков. После финиша оба пилота получили наказания: Уайатт был оштрафован на один круг, а Траск дисквалифицирован.

Во втором спринт-заезде победу одержал Шон Торренте из Victory Team. Американец захватил лидерство со старта и уже после первого круга создал преимущество более трех секунд, которое удержал до самого финиша, заработав максимальные 10 очков.

Вторым финишировал Алекс Векстрем. Изначально третье место занял Рашед Аль-Кемзи из Team Abu Dhabi, однако после штрафа за нарушение стартовой линии он лишился места на подиуме. В результате третьим был классифицирован Стефан Аранд.
Ссылка: http://24.kg/sport/383831/
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