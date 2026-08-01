23:41
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

ФИФА передумала продавать долю ЧМ по футболу частным инвесторам

ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира частным инвесторам, пишет Meduza.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые — независимо от уровня поддержки – больше не отвечают первоначально поставленной цели», – говорится в официальном сообщении от имени президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, идея о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам вызвала резкую критику. Все 55 членов УЕФА заявили, что будут бойкотировать чемпионаты мира, если права будут проданы.
Ссылка: http://24.kg/sport/383802/
просмотров: 1556
Версия для печати
Материалы по теме
Президент FIFA планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира — СМИ
ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года
Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
FIFA по итогам ЧМ-2026 заработала рекордные 15 миллиардов долларов
ЧМ-2026. Трамп посетит финал мундиаля и вместе с главой ФИФА вручит трофей
Увеличение числа участников чемпионата мира по футболу до 64 рассматривает ФИФА
ЧМ-2026. Египет направил жалобу в ФИФА по поводу судейства на матче с Аргентиной
ЧМ-2026. Отмена красной карточки не помогла: Бельгия разгромила США в 1/8 финала
ЧМ-2026. ФИФА беспрецедентно отменила красную карточку после звонка Трампа
ЧМ-2026. Впервые в истории футболиста удалили с поля за прикрытый рукой рот
Популярные новости
Победители Гран-при F1H2O &laquo;закидали&raquo; болельщиков памятными подарками Победители Гран-при F1H2O «закидали» болельщиков памятными подарками
Дмитрий Бивол прибыл на&nbsp;&laquo;Формулу-1&nbsp;на воде&raquo;, проходящую на&nbsp;Иссык-Куле Дмитрий Бивол прибыл на «Формулу-1 на воде», проходящую на Иссык-Куле
Как Иссык-Куль встретил водную &laquo;Формулу-1&raquo;: хроника исторического дня Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня
Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и&nbsp;Таджикистана прибыли на&nbsp;F1H2O Лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана прибыли на F1H2O
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
23:28
В России официально легализовали обращение криптовалют В России официально легализовали обращение криптовалют
23:03
США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности
22:43
В Ат-Баши картофель продают по 5-6 сомов за килограмм. Комментарий Минсельхоза
22:25
Кыргызстанка получила тяжелые ножевые ранения при нападении на Северном Кипре
22:22
Стало известно, кто представит Кыргызстан на ЧМ по современным танцам в Париже