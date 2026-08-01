ФИФА передумала продавать долю ЧМ по футболу частным инвесторам

ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира частным инвесторам, пишет Meduza.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые — независимо от уровня поддержки – больше не отвечают первоначально поставленной цели», – говорится в официальном сообщении от имени президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, идея о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам вызвала резкую критику. Все 55 членов УЕФА заявили, что будут бойкотировать чемпионаты мира, если права будут проданы.