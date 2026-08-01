Водная «Формула-1» показала готовность Кыргызстана к мировым турнирам

Проведение этапа водной «Формулы-1» в Кыргызстане стало важным имиджевым событием для страны и подтвердило готовность принимать международные соревнования высокого уровня. Об этом заявил первый замминистра культуры, информации и молодежной политики КР Союзбек Надырбеков.

По его словам, получение права на проведение таких чемпионатов является сложным процессом, поскольку организаторы предъявляют строгие требования к инфраструктуре и подготовке площадки.

«Если нам доверили проведение этого вида спорта в Кыргызстане, значит, мы достойно показали свою готовность. За 3-4 месяца была проведена активная подготовка — от инфраструктуры до содержательной части мероприятия», — отметил он.

Он сообщил, что открытие соревнований проходит с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и глав государств четырех стран.

После церемонии открытия состоятся заезды водной «Формулы-1», а вечером пройдет концертная программа с участием отечественных и зарубежных артистов.

Организаторы также постарались подчеркнуть национальный колорит Кыргызстана. Для гостей подготовлена специальная зона с юртой — хан боз уй, где они смогут познакомиться с культурой и традициями страны.

Говоря об инфраструктуре, представитель ведомства отметил, что были приобретены трибуны вместимостью до 10 тысяч человек. В дальнейшем они будут использоваться во время Всемирных игр кочевников.

Окончательная стоимость проведения мероприятия будет определена после его завершения, так как в процессе подготовки в бюджет могли вноситься необходимые изменения.