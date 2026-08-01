МВД обеспечивает безопасность на чемпионате мира F1H2O на Иссык-Куле

В Кыргызстане стартовал этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O — Гран-при Кыргызстана «Иссык-Куль — 2026». Международные соревнования, которые впервые проходят в Центральной Азии, принимают на побережье Иссык-Куля с 31 июля по 2 августа. F1H2O считается высшей категорией гонок на воде и является аналогом «Формулы-1» в мире моторных лодок.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР, общественный порядок и безопасность участников, гостей и зрителей чемпионата находятся под контролем сотрудников органов внутренних дел.





Для охраны правопорядка задействованы дополнительные силы милиции. Сотрудники обеспечивают безопасность на территории проведения мероприятия, контролируют транспортные потоки и оказывают содействие участникам и гостям международного спортивного события.

Напомним, этап UIM F1H2O Grand Prix of Kyrgyzstan — Issyk-Kul 2026 проходит в селе Бает Иссык-Кульской области. В течение гоночного уик-энда зрителей ждут официальные заезды сильнейших пилотов мира, а также развлекательная программа.