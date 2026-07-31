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Спорт

Приватизация ЧМ по футболу. Европейские сборные грозят бойкотировать мундиаль

Все европейские сборные по футболу пригрозили бойкотировать ЧМ-2030, пишет Meduza.

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Такое решение было принято из-за планов ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам. Его поддержали все 55 стран, входящих в УЕФА (в том числе Россия, чья сборная временно отстранена от международных соревнований).

«С того момента, как внешние инвесторы получат права собственности на турниры ФИФА, футбол изменится навсегда [...]. С этого момента каждое решение — будь то международный календарь, формат соревнований или вопросы, определяющие будущее футбола, — будет приниматься не в интересах самой игры, а в интересах акционеров. Этой модели нет места в мировом футболе», — сообщается на сайте УЕФА.
Ссылка: http://24.kg/sport/383776/
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