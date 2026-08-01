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Спорт

Трехкратный рекордсмен Гиннесса передвинул выкатное поле весом 1,5 тысячи тонн

Трехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Денис Вовк установил новый мировой рекорд, впервые в мире самостоятельно сдвинув выкатное поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

из интернета
Фото из интернета. За 81 секунду Денису Вовку удалось переместить поле на 4,05 метра

Во время испытания атлет заменил собой шесть из 32 тяговых механизмов, которые обычно приводят конструкцию в движение. На эти механизмы приходится нагрузка около 1,5 тысячи тонн. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

За 81 секунду Денису Вовку удалось переместить поле на 4,05 метра. Результат официально зарегистрировали представители Международного союза стронгменов, подтвердив, что ранее подобных достижений не было.

Выкатное поле «Газпром Арены» считается одной из самых сложных инженерных конструкций такого типа. Подобные системы используются лишь на нескольких стадионах мира, а теперь объект стал площадкой для установления мирового силового рекорда.

Для Дениса Вовка это уже не первое подобное достижение. В 2024 году он первым в мире сдвинул с места 650-тонный скоростной поезд «Сапсан», протащив его на 1,48 метра за 37 секунд. Также спортсмен ранее устанавливал рекорды по буксировке самолета.
Ссылка: http://24.kg/sport/383688/
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