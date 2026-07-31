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Спорт

VI Всемирные игры кочевников соберут 3 тысячи спортсменов из 113 стран

Три тысячи спортсменов из 113 стран примут участие в VI Всемирных играх кочевников. В рамках Игр они выступят в 42 видах спорта, а также примут участие в культурных и научных мероприятиях.

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По словам заместителя руководителя международного секретариата ВИК Белека Усенбекова, в этом году на Игры впервые присоединятся Австралия, Новая Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Иордания, Египет, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Оман, Уганда, Эфиопия и Северная Македония.

Сообщается, что в спортивную программу вошли 42 дисциплины. Среди новых видов спорта — конное соревнование «тыйын энмей», кокпар, силовое состязание стронгмен и бурятская национальная игра по разбиванию хребтовой кости.

Белек Усенбеков отметил, что на третьих Всемирных играх кочевников в Кыргызстане в 2018 году участвовали представители 84 стран. Тогда на разных площадках соревнований побывали более 50 тысяч зрителей. В этом году ожидается около 100 тысяч гостей из разных стран.

Напомним, Всемирные игры кочевников проводятся один раз в два года. Шестые по счету игры пройдут в КР с 31 августа по 6 сентября. Впервые ВИК прошли в 2014 году в Кыргызстане. 
Ссылка: http://24.kg/sport/383682/
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