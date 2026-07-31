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Спорт

Президент FIFA планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира — СМИ

По данным The Times, президент FIFA Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира. На ЧМ-2026 в США Международная футбольная федерация заработала рекордные 15 миллиардов долларов.

В публикации отмечается, что Джанни Инфантино уже создает новую коммерческую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять правами на чемпионат мира и клубный чемпионат мира. По оценкам финансистов FIFA, капитализация компании может достигнуть 20 миллиардов долларов. Для запуска проекта планируется привлечь до 4,2 миллиарда долларов от частных инвесторов, среди которых — Thrive Capital, фонд Джоша Кушнера, брата Джареда Кушнера, мужа дочери Трампа Иванки. Финансовым советником проекта выступает один из крупнейших банков мира — J.P. Morgan.

Сам Джанни Инфантино заявил, что создание компании FIFA Forward Enterprise, которая должна стать дочерней структурой Международной федерации футбола (ФИФА), позволит увеличить доходы ассоциаций-членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире.

В FIFA входят 211 национальных ассоциаций. Инфантино предложит каждой по 20 миллионов долларов за одобрение сделки. А если план не поддержат, финансирование национальных федераций будет урезано на 75 процентов, пишет The Telegraph со ссылкой на представителей федерации.
Ссылка: http://24.kg/sport/383626/
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