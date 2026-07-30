В КР киберспорт и сурдлимпийские игры закрепили на законодательном уровне

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О физической культуре и спорте». Об этом сообщила пресс-служба Госагентства спорта.
Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.
Документом предусмотрены следующие изменения:
- на законодательном уровне введены понятия «сурдлимпийские игры» (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) и «киберспорт»;
- госорган в сфере физкультуры наделен полномочиями по аккредитации республиканских спортивных федераций;
- кабмин будет утверждать правила безопасности зрителей в спортивно-массовых мероприятиях;
- организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за безопасность зрителей;
- период нахождения спортсмена в составе национальной сборной засчитывается в трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта.