Гонки F1H2O: стоимость подготовки мероприятия на Иссык-Куле объявят позже

На Иссык-Куле завершили подготовку инфраструктуры к этапу чемпионата мира по «Формуле-1» на воде. Об этом сообщил директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, подготовка объекта заняла около двух месяцев. За это время в селе Бает построили международную ивент-зону, создали техническую инфраструктуру и площадку для соревнований.

Он отметил, что после завершения соревнований площадку планируют использовать для музыкальных фестивалей, туристических выставок, этнокультурных и других международных мероприятий.

При этом Эдуард Кубатов рассказал, что окончательная стоимость подготовки пока подсчитывается. По его словам, в ближайшее время организаторы представят полный отчет о средствах, вложенных государством в создание инфраструктуры.

Глава госагентства добавил, что проект реализован при поддержке правительства Кыргызстана, Международной федерации водно-моторного спорта, а также местных и международных партнеров.