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Спорт

Организаторы «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле ожидают около 25 тысяч зрителей

Около 25 тысяч зрителей ожидают на этапе чемпионата мира «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле. Об этом сообщил руководитель Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуард Кубатов.

По его словам, все VIP-билеты и билеты в фан-зоны уже распродали. Из-за высокого спроса организаторы рассматривают возможность увеличить количество зрительских мест.

«Мы ожидаем более 30 стран. Гостей будет в районе 25 тысяч человек. Сейчас работаем над тем, чтобы увеличить посадочные места и принять больше болельщиков», — сказал Эдуард Кубатов.

Он сообщил, что в соревнованиях примут участие около 20 лучших пилотов мира.

Напомним, в июне организаторы сообщали, что ожидают более 10 тысяч гостей. Тогда отмечалось, что прибрежная зона и крупные коттеджные поселки практически полностью забронировали участники и зрители соревнований. Теперь, по словам Эдуарда Кубатова, прогноз увеличился до 25 тысяч гостей. 
Ссылка: http://24.kg/sport/383576/
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