«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии

Уже в эти выходные на озере Иссык-Куль пройдет этап чемпионата мира «Формулы-1 на воде». Турнир такого масштаба впервые состоится в Центральной Азии.
За несколько дней до старта подготовку к соревнованиям проверил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. По словам директора Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова Касымова, объект готов уже на 100 процентов.
Первый в истории Центральной АзииГран-при Кыргызстана станет вторым этапом чемпионата мира сезона-2026 и первым в истории Центральной Азии. Сезон стартовал в итальянском Кальяри, а после Иссык-Куля сильнейшие пилоты мира отправятся в Китай.
Кыргызстанский этап выделяется не только своим географическим положением. Иссык-Куль расположен на высоте 1 тысяча 607 метров над уровнем моря, поэтому гонка станет самой высокогорной за всю историю «Формулы-1 на воде».
Длина трассы составляет 1,9 километра. Она включает скоростные прямые и серию крутых поворотов, обозначенных буями. Самая напряженная борьба обычно начинается уже после старта, когда около двух десятков болидов одновременно входят в первый поворот на скорости свыше 150 километров в час.
Специально к чемпионату на побережье построили новую инфраструктуру: зрительские трибуны, VIP-зоны, технический парк для команд, подъездные дороги, парковки и сервисные площадки. По словам Эрденета Касымова, после завершения этапа объект не будет пустовать — его планируют использовать для проведения международных мероприятий, концертов и фестивалей.
Организация чемпионата обошлась в 5 миллионов долларов. В середине июня председатель Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов сообщил, что средства выделили Федерация водно-моторного спорта и спортивное сообщество. Из государственного бюджета, подчеркивал он, на проведение гонки не направили ни сома.
Тогда же Кубатов заявил, что чемпионат планируют проводить в Кыргызстане ежегодно.
Как устроен чемпионат мираСовременная история F1H2O началась в 1981 году, когда Международный союз водно-моторного спорта учредил официальный чемпионат мира среди пилотов скоростных катамаранов. В отличие от классической «Формулы-1», где календарь насчитывает более двадцати этапов, сезон аналога на воде значительно компактнее.
В 2026 году он включает семь Гран-при:
- Италия (Кальяри);
- Кыргызстан (Иссык-Куль);
- Китай;
- Шанхай;
- Саудовская Аравия (Джидда);
- Ближний Восток;
- ОАЭ (Шарджа).
На каждом этапе пилоты набирают очки. Их начисляют не только за главный заезд, но и за спринтерские гонки. По итогам сезона определяются чемпион мира в личном зачете и победитель командного первенства.
Каждый этап длится три дня. В первый проходят свободные тренировки и технические проверки. Во второй пилоты участвуют в квалификации, по итогам которой формируется стартовая решетка главной гонки, а затем выходят на старт двух спринтерских заездов, где также разыгрываются очки чемпионата. Главное событие спортивного турнира приходится на заключительный день. После утренней тренировки и парада участников стартует Гран-при — основной заезд, победитель которого поднимается на высшую ступень пьедестала.
Восемь команд и звездные пилоты
В борьбе за титул в сезоне-2026 участвуют восемь команд:
- Victory Team (ОАЭ);
- Team Abu Dhabi (ОАЭ);
- Sharjah Team (ОАЭ);
- China CTIC Team (Китай);
- Atlantic Team (Португалия);
- Maverick Racing (Франция);
- Stromøy Racing (Норвегия);
- Comparato Racing (Финляндия).
На Иссык-Куле выступят около двадцати сильнейших пилотов мира.
Главной звездой чемпионата остается американец Шон Торренте — действующий и четырехкратный чемпион мира. Перед началом сезона он объявил, что чемпионат-2026 станет последним в его карьере. Таким образом, кыргызстанский этап станет частью его прощального сезона.
Главным конкурентом Торренте считается швед Йонас Андерссон — трехкратный чемпион мира, который перед нынешним сезоном перешел в Team Abu Dhabi. За эту же команду выступают пилот из ОАЭ Рашед Аль-Кемзи и один из самых быстрых гонщиков современности Эрик Старк, регулярно показывающий лучшие результаты в квалификациях. Еще одно громкое имя — финн Сами Селио, двукратный чемпион мира и один из самых опытных спортсменов в истории серии.
Более 250 километров в час над водой
Несколько дней назад на Иссык-Куль прибыли болиды команд. Блогер Эртай Искаков показал в социальных сетях несколько из них, в том числе технику команды Victory Team из ОАЭ — действующих чемпионов мира.
Каждый представляет собой тоннельный катамаран длиной около шести метров. Корпус изготовлен из углепластика, кевлара и других композитных материалов, которые обеспечивают высокую прочность приминимальном весе.
Powerboat News, в сезоне-2026 командам разрешено использовать два двигателя Mercury Racing. Первый — двухтактный мотор объемом 2,5 литра с электронной системой впрыска топлива, развивающий около 400 лошадиных сил при 10 тысячах 500 оборотах в минуту. Альтернативой ему стал атмосферный двигатель Mercury Racing 360 APX — четырехтактный V8 объемом 4,6 литра мощностью более 360 лошадиных сил. Оба двигателя работают на авиационном бензине 100LL и не оснащены турбонаддувом.
Максимальная скорость современных болидов превышает 250 километров в час, а на отдельных участках достигает 260 километров в час. Однако трасса состоит не только из длинных прямых. Пилотам приходится проходить серию крутых поворотов, обозначенных буями, поэтому борьба требует не только скорости, но и точности управления.
Стоимость болидов F1H2O не раскрывается. По различным оценкам, полностью подготовленный гоночный катамаран стоит от 200 до 300 тысяч долларов в зависимости от комплектации и уровня подготовки.
Ставка на туризмВласти Кыргызстана рассматривают проведение «Формулы-1 на воде» не только как спортивное событие, но и как возможность повысить узнаваемость страны на международной арене. По словам председателя Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова, проведение чемпионата должно привлечь внимание иностранных туристов, инвесторов и мировых СМИ.
Эту же мысль в интервью «Биринчи радио» озвучил заместитель главы ведомства Эрденет Касымов. По его словам, соревнования посетят представители международного бизнеса, потенциальные инвесторы, зарубежные туристы и журналисты.
После завершения чемпионата спортивный комплекс также не останется без дела. Его планируют использовать для проведения концертов, фестивалей, международных форумов и других крупных мероприятий.
Гонки вредят экологии?
Известие о проведении чемпионата вызывало серьезную общественную дискуссию. Поводом стало открытое обращение эколога Самата Кушбека. Он выступил против проведения «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле, заявив о возможной угрозе экосистеме озера. Позже эколог создал онлайн-петицию с призывом отменить гонки. На сегодня ее подписали почти 5,5 тысячи человек.
Эдуард Кубатов заявил, что чемпионат прошел государственную и независимую экологические экспертизы, а во время соревнований специалисты будут регулярно брать пробы воды. По его словам, аналогичные гонки десятилетиями проводятся в разных странах, в том числе на объектах, находящихся под охраной ЮНЕСКО, без подтвержденного ущерба окружающей среде.
О безопасности турнира для экологии Иссык-Куля также заявил торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, назвав проект важным для развития туристической отрасли.
К общественной дискуссии подключилось и МВД Кыргызстана. Ведомство назвало распространяемые опасения о возможном экологическом ущербе «популистскими» и призвало граждан не распространять недостоверную информацию.
«А когда начнется привлечение к ответственности, не нужно, как обычно, заявлять: «Просто так привлекают к ответственности». Просим не выходить за рамки закона и не поддаваться на провокации», — предупреждало ведомство.
Организаторы ожидают, что турнир посетят более 10 тысяч человек. Гонки будут транслироваться в прямом эфире более чем в 150 странах мира.