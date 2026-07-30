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Спорт

Потасовка после финала между Аргентиной и Испанией: ФИФА начала расследование

Международная федерация футбола (ФИФА) официально открыла дисциплинарное производство в отношении Ассоциации футбола Аргентины, нескольких игроков и представителей тренерского штаба национальной команды. Поводом стали инциденты, произошедшие по ходу турнира и сразу после финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинские футболисты уступили сборной Испании, сообщило ВВС.

Getty Images
Фото Getty Images. Леандро Паредес, по всей видимости, ударил защитника сборной Испании Эрика Гарсию в горло во время потасовки после матча
Комитет по этике и дисциплине изучает видеоматериалы и отчеты официальных лиц. Главными пунктами обвинения стали массовая потасовка на поле стадиона «Метлайф» после финального свистка, неспортивное поведение отдельных спортсменов, а также демонстрация политического баннера после полуфинальной встречи против сборной Англии.

Санкции и возможные последствия

В настоящее время фигуранты расследования дают официальные объяснения. За допущенные нарушения игрокам и тренерам грозят серьезные дисквалификации на международные матчи, а национальной федерации — крупные денежные штрафы.

Окончательные решения дисциплинарные органы организации огласят после всех проверок.
Ссылка: http://24.kg/sport/383496/
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