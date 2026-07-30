Потасовка после финала между Аргентиной и Испанией: ФИФА начала расследование

Международная федерация футбола (ФИФА) официально открыла дисциплинарное производство в отношении Ассоциации футбола Аргентины, нескольких игроков и представителей тренерского штаба национальной команды. Поводом стали инциденты, произошедшие по ходу турнира и сразу после финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором аргентинские футболисты уступили сборной Испании, сообщило ВВС.
Фото Getty Images. Леандро Паредес, по всей видимости, ударил защитника сборной Испании Эрика Гарсию в горло во время потасовки после матча
Санкции и возможные последствия
В настоящее время фигуранты расследования дают официальные объяснения. За допущенные нарушения игрокам и тренерам грозят серьезные дисквалификации на международные матчи, а национальной федерации — крупные денежные штрафы.
Окончательные решения дисциплинарные органы организации огласят после всех проверок.