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Спорт

Депутат Алишер Козуев возглавил футбольный клуб «Кара-Суу»

Депутат Жогорку Кенеша VII и VIII созывов Алишер Козуев избран президентом футбольного клуба «Кара-Суу». Директором клуба назначен Нурсултан Кадырбеков.

КФС
Фото КФС

Новое руководство представили 28 июля на рабочей встрече с участием представителей Кыргызского футбольного союза, местных властей и футбольной общественности региона.

ФК «Кара-Суу» основан в начале 2026 года и выступает в Национальной лиге Кыргызстана. По итогам второго круга команда занимает первое место в турнирной таблице группы «Б».

В ближайших планах клуба — создание собственной тренировочной базы, развитие инфраструктуры и усиление состава. Команда ставит цель выйти в Высшую лигу Кыргызстана.
Ссылка: http://24.kg/sport/383356/
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