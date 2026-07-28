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Спорт

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

Французская федерация футбола официально объявила о назначении Зинедина Зидана главным тренером национальной сборной. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

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Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, руководившего сборной Франции с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года, дошла до финала мундиаля 2022-го, а на чемпионате мира 2026 года заняла четвертое место, уступив Испании в полуфинале и Англии в матче за третье место. После завершения турнира Дешам покинул свой пост.

из интернета
Фото из интернета. Зинедин Зидан
Для Зидана работа в сборной Франции станет первым опытом во главе национальной команды. Ранее он дважды возглавлял мадридский «Реал», с которым три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, дважды стал чемпионом Испании, а также завоевал ряд других трофеев.
Ссылка: http://24.kg/sport/383286/
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