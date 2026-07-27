Триумф в Малайзии: триатлонисты из Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN

Спортсмены из Кыргызской Республики завоевали высшие награды международной гонки по триатлону IRONMAN 70.3 Desaru Coast, прошедшей 27 июля 2026 года в Малайзии.





Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Кыргызстана — тренер и атлет Илья Косов с результатом 4 часа 3 минуты 49 секунд.

Для 28-летнего Тихонина этот успех стал третьим титулом серии IRONMAN 70.3 в карьере и вторым в сезоне 2026 года после победы на этапе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщили организаторы соревнований.





Второе место заняла спортсменка из Сингапура Линг Эр Чоу (4 часа 26 минут 37 секунд), а замкнула тройку призеров Лиза Ченг из Гонконга (5 часов 8 минут 11 секунд).

Успешное выступление на малайзийском этапе стало для спортсменов ключевым этапом подготовки к чемпионату мира IRONMAN 70.3, который пройдет в сентябре в Ницце.