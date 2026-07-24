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Спорт

Азиатские игры — 2026: с кем сыграют футболисты и волейболистки Кыргызстана

Национальные сборные Кыргызстана по футболу и волейболу узнали своих соперников на предстоящих XX Азиатских играх. Жеребьевка состоялась 23 июля в городе Нагоя (Япония).

Мужская сборная Кыргызстана по футболу выступит в группе A. На групповом этапе кыргызстанская команда сыграет против сборных Японии, Таиланда и Гонконга (Китай). Япония является хозяином турнира и вошла в группу из первой корзины.

Футбольный турнир среди мужчин пройдет с 15 сентября по 3 октября. В соревнованиях примут участие 15 сборных, которые разделены на четыре группы

Женская сборная Кыргызстана по волейболу по итогам жеребьевки попала в группу C. Соперниками кыргызстанских волейболисток на групповом этапе станут команды Таиланда, Китайского Тайбэя и Монголии.

Волейбольные матчи пройдут с 16 сентября по 3 октября. В женском турнире примут участие 14 сборных. 

XX Азиатские игры пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
Ссылка: http://24.kg/sport/382875/
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