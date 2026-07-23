Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте профильной организации.

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Вратарем символической сборной стал голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одним из открытий турнира.

В линию защиты включены Марк Кукурелья (Испания), Дайо Упамекано (Франция), Лисандро Мартинес (Аргентина) и Педро Порро (Испания).

Полузащита представлена Джудом Беллингемом (Англия), Родри (Испания) и Майклом Олисе (Франция).

В атаке выбраны Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

ЧМ-2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Глава ФИФА Джанни Инфантино также отметил, что рассматривается возможность увеличения команд до 64.

Напомним, чемпионами мира по футболу 2026 года стала сборная Испании. В финале она одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.