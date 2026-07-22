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Спорт

Офицер Погранслужбы Кыргызстана установил мировой рекорд в гонках FPV-дронов

Офицер Пограничной службы Кыргызстана Темирлан Ибраимов установил мировой рекорд в виртуальных гонках FPV-дронов.

По данным ГПС, он прошел трассу Hannover в симуляторе LIFTOFF FPV DRONE RACING за 31 секунду, показав лучший результат.

Кроме того, 4 июля 2026 года Темирлан Ибраимов вместе с военнослужащим Саламатом Садиевым приняли участие в Открытом кубке Кыргызстана по виртуальным гонкам FPV-дронов в симуляторе «Квадросим», который прошел в Кыргызско-Российском Славянском университете. По итогам соревнований представители Погранслужбы заняли призовые места.

Справка

FPV-дроны — это беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой, изображение с которой в реальном времени передается пилоту через специальные очки или экран. Такая технология позволяет управлять дроном, ориентируясь на картинку с борта устройства.

LIFTOFF FPV DRONE RACING — компьютерный симулятор для тренировок и соревнований по виртуальным гонкам FPV-дронов.
Ссылка: http://24.kg/sport/382610/
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