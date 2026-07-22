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Спорт

Федерация футбольной истории IFFHS признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

из архива
Фото из архива. Федерация футбольной истории IFFHS признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Отмечается, что награда присуждается на основе комплексного индекса эффективности, который учитывает взвешенные матчевые оценки, голы, голевые передачи и влияние в играх плей-офф на протяжении всего турнирного пути игрока.

«Вклад Месси на всех стадиях плей-офф был неотъемлемой частью продвижения Аргентины, а его совокупный индекс по всем взвешенным критериям превзошел показатели любого другого игрока, оцененного на чемпионате мира 2026 года. Комиссия федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и объективностью записей о выступлениях, пришла к этому заключению с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок IFFHS. Не по симпатиям, не по репутации, а по бесспорной силе статистических данных», — говорится в сообщении.

Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2026 проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.

Для Лионеля Месси завершившийся турнир стал шестым и, вероятно, последним в карьере. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030-м, когда форварду будет 43 года.

Месси дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в этих турнирах он провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Ссылка: http://24.kg/sport/382587/
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