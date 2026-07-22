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Спорт

ЧМ-2026. Что сказал Лионелю Месси президент Аргентины после поражения сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей выразил благодарность нападающему и капитану национальной сборной Лионелю Месси за все, что футболист дал стране за годы выступлений.

СМИ
Фото СМИ. Президент Аргентины Хавьер Милей выразил благодарность капитану национальной сборной Лионелю Месси за все, что футболист дал стране за годы выступлений

«Человек, который больше двадцати лет держится на высшем уровне в футболе, достоин восхищения. За свою карьеру он подарил огромную радость всем аргентинцам. Более того, он дарил радость везде, где играл, и всем, кто ценит хороший футбол», — цитирует главу страны Radio Mitre.

На ЧМ-2026 Лионель Месси сыграл восемь матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Президент также оценил путь аргентинской сборной на ЧМ-2026.

«Никто не может их ни в чем упрекнуть, потому что они оставили все. Результат финала не может затмить и омрачить огромное достижение этой группы игроков. Бесконечно благодарен за колоссальную работу, которую они проделали, и за то, как высоко подняли дух аргентинцев и показали, что аргентинцы никогда не сдаются», — добавил Хавьер Милей.

Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2026 проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.

Для Лионеля Месси завершившийся турнир стал шестым и, вероятно, последним в карьере. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030-м, когда форварду будет 43 года.

Месси дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в этих турнирах он провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
Ссылка: http://24.kg/sport/382517/
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