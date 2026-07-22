ЧМ-2026. Что сказал Лионелю Месси президент Аргентины после поражения сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей выразил благодарность нападающему и капитану национальной сборной Лионелю Месси за все, что футболист дал стране за годы выступлений.
«Человек, который больше двадцати лет держится на высшем уровне в футболе, достоин восхищения. За свою карьеру он подарил огромную радость всем аргентинцам. Более того, он дарил радость везде, где играл, и всем, кто ценит хороший футбол», — цитирует главу страны Radio Mitre.
На ЧМ-2026 Лионель Месси сыграл восемь матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.
Президент также оценил путь аргентинской сборной на ЧМ-2026.
«Никто не может их ни в чем упрекнуть, потому что они оставили все. Результат финала не может затмить и омрачить огромное достижение этой группы игроков. Бесконечно благодарен за колоссальную работу, которую они проделали, и за то, как высоко подняли дух аргентинцев и показали, что аргентинцы никогда не сдаются», — добавил Хавьер Милей.
Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2026 проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.
Для Лионеля Месси завершившийся турнир стал шестым и, вероятно, последним в карьере. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030-м, когда форварду будет 43 года.
Месси дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в этих турнирах он провел 34 матча, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.