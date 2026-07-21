16:03
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Теннисистки теперь обязаны подтверждать свой пол: решение профильной ассоциации

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала теннисисток подтверждать свой пол с помощью генетического теста для участия в турнирах. Об этом говорится в новой редакции правил.

Указано, что WTA ввела обязательное гендерное тестирование спортсменок.

Профильная организация представила обновленную политику допуска спортсменок до соревнований, согласно которой каждая теннисистка один раз в жизни должна будет сдать тест на наличие гена SRY, по которому определяют биологический пол.

Документ вступит в силу 21 июля, тесты спортсменки должны будут проходить уже в текущем году.

Ген SRY обычно располагается на Y-хромосоме (мужской) и участвует в развитии организма по мужскому типу. Тест будет проводиться путем взятия мазка с внутренней стороны щеки, образца крови или слюны.

Сдать тест необходимо будет только один раз. К участию в турнирах будут допущены только те спортсменки, у которых тест покажет отрицательный результат. В случае положительного результата теннисистки пройдут дополнительное медицинское обследование для допуска к соревнованиям. В чем оно будет заключаться, не уточняется.



 
Ссылка: http://24.kg/sport/382443/
просмотров: 2858
Версия для печати
Материалы по теме
Вакансии «только для мужчин» и вопросы о детях запретили. Что еще нельзя делать
Женщины в Кыргызстане значительно реже мужчин участвуют в экономике — ПРООН
В Токмоке и Чуйском районе протестируют новую модель медпомощи гражданам
Впервые за 12 лет «Ролан Гаррос» выиграла теннисистка из России Мирра Андреева
Теннисистка из Ирана отказалась от матча с представительницей Израиля на J60
Популярные новости
Джеки Чан и&nbsp;Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки &laquo;Формулы-1&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки «Формулы-1» на Иссык-Куле
Триумф в&nbsp;Малайзии: триатлонисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN Триумф в Малайзии: триатлонисты из Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN
U-17. Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью с&nbsp;Черногорией со&nbsp;счетом 1:1 U-17. Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью с Черногорией со счетом 1:1
Зинедин Зидан возглавил сборную Франции Зинедин Зидан возглавил сборную Франции
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
15:58
Коммунальное предприятие в Гульчо оштрафовали за нарушение экотребований Коммунальное предприятие в Гульчо оштрафовали за наруше...
15:58
В Минэнерго Кыргызстана кадровые назначения
15:57
В Бишкеке пропала 44-летняя женщина. Она имеет инвалидность II группы
15:37
В Балыкчи строят четырехполосную объездную дорогу длиной 6,4 километра
15:37
При строительстве железной дороги Балыкчи — Кочкор нашли древние курганы