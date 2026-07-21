Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси сообщил партнерам по сборной Аргентины о завершении выступлений за национальную команду. Об этом рассказал журналист Эрнан Кастильо в соцсети X.

По словам журналиста, 39-летний футболист выступил в раздевалке перед финальным матчем с эмоциональной речью, заявив, что эта игра станет для него последней в составе сборной Аргентины.

В финале турнира, напомним, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1. Месси завершил чемпионат мира в статусе лучшего бомбардира своей команды — на его счету восемь голов и четыре результативные передачи.

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За сборную Аргентины Месси провел 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму-2022 и Олимпийские игры-2008. Также футболист становился серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов.