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Спорт

ЧМ-2034. В Саудовской Аравии построят первый в мире подвесной стадион

В Саудовской Аравии готовятся построить первый в мире «небесный стадион», сообщает Paris Match. Арена будет расположена на высоте 350 метров над землей и сможет принять матчи чемпионата мира по футболу 2034 года.

Paris Match
Фото Paris Match. Арена будет расположена на высоте 350 метров над землей и сможет принять матчи чемпионата мира по футболу 2034 года

Подвесной стадион будет рассчитан на 46 тысяч зрителей и должен быть завершен в 2032 году.

Ранее появлялась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) может сдвинуть чемпионат мира‑2034 на январь 2035 года, что обусловлено священным для всех правоверных мусульман месяцем Рамазан, который пройдет в ноябре и декабре 2034 года.

ЧМ‑2034 невозможно провести летом, поскольку в это время года температура воздуха в Саудовской Аравии доходит до плюс 50 градусов по Цельсию.
Ссылка: http://24.kg/sport/382369/
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