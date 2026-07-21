Агрессия. FIFA расследует поведение сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола расследует поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира с национальной командой Испании. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Напомним, что встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время.

Отмечается, что после игры аргентинский футболист Леандро Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Его после этого начали успокаивать аргентинские игроки. Также защитник сборной Аргентины Науэль Молина попытался сбить с ног испанского футболиста Родри, когда тот праздновал победу. Один из тренеров аргентинской команды Роберто Айяла попытался ударить кулаком в лицо игрока сборной Испании Дани Ольмо.

Кроме того, во время награждения сборной Испании все аргентинские футболисты отвернулись от победителей. Они подошли к трибуне со своими болельщиками и поблагодарили их за поддержку.

Фото ФИФА

Испанцы были дружелюбнее — они устроили приветственный коридор соперникам по финалу, когда те выходили на подиум для получения серебряных медалей.