Голкипер Аргентины Мартинес установил рекорд финалов ЧМ по отраженным ударам

Голкипер сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес, несмотря на проигрыш соперникам из Испании в решающей игре, установил рекорд финалов чемпионатов мира по отраженным ударам.
Напомним, решающий матч турнира завершился победой команды Испании в дополнительное время со счетом 1:0. Новые чемпионы нанесли 20 ударов по воротам соперника. Двенадцать из них пришлись в створ.
Эмилиано Мартинес выполнил рекордные 11 сейвов. До овертайма он отразил все 10 ударов в створ — это рекорд для основного времени финалов ЧМ. Это больше, чем отразил вратарь испанцев Унаи Симон за весь турнир (на его счету — 10 сейвов в восьми матчах).
Мартинес — обладатель «Золотой перчатки» победного ЧМ-2022. На ЧМ-2026 аналогичный приз получил испанский вратарь Унаи Симон.