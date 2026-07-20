Испанец Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Во время завершившегося мундиаля Унаи Симон установил рекорд по продолжительности «сухой» серии в истории турнира (649 минут) и количеству игр без пропущенных голов на одном мировом первенстве (7).
Напомним, сборная Испании победила на ЧМ-2026, обыграв в финале в дополнительное время команду Аргентины со счетом 1:0. За весь турнир испанцы пропустили лишь один гол в восьми матчах. Это произошло в 1/4 финала с Бельгией (2:1). Испанский голкипер во второй раз получил награду лучшего на ЧМ. Прежде это удавалось Икеру Касильясу (2010).
Унаи Симону 29 лет. С 2018 года выступает за «Атлетик» из Бильбао. В составе команды вратарь стал обладателем Кубка Испании (2024) и Суперкубка страны (2021). Голкипер является чемпионом Европы (2024) и победителем Лиги наций сезона-2022/23.