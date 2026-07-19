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Спорт

ЧМ-2026. Лионель Месси опубликовал трогательный пост накануне решающего матча

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился в социальных сетях к своим болельщикам и членам команды накануне решающего события — финала чемпионата мира по футболу.

из архива
Фото из архива. Лионель Месси опубликовал трогательный пост накануне решающего матча

«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь, который мы прошли. Каждый день рядом с этой командой, совместная борьба, умение подниматься после тяжелых моментов и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих партнеров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают все возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьей. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал он.

Финальный матч ЧМ-2026 Аргентина — Испания пройдет сегодня.
Ссылка: http://24.kg/sport/382181/
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