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Спорт

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории всех чемпионатов мира по футболу

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории всех чемпионатов мира по футболу. 

СМИ
Фото СМИ. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории всех чемпионатов мира

Он забил 22-й гол в 22-м матче на ЧМ и установил новый рекорд по голам на мировых первенствах. Форвард обошел футбольную звезду из сборной Аргентины Лионеля Месси (21) по этому показателю.

Напомним, Килиан Мбаппе отметился дублем во встрече за бронзу ЧМ-2026 с Англией.  

Кроме того, французский нападающий возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2026. В активе 27-летнего футболиста теперь 10 голов и четыре результативных передачи на текущем мундиале.

На счету Лионеля Месси — восемь забитых мячей и четыре голевых передачи на ЧМ-2026. Он может увеличить свою статистику в финальном матче против сборной Испании.

Финал чемпионата мира состоится сегодня. 
Ссылка: http://24.kg/sport/382170/
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