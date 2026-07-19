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Спорт

ЧМ-2026. Англия впервые в своей истории стала бронзовым призером мундиаля

Англия победила Францию со счетом 6:4 в матче за третье место на чемпионате мира по футболу и впервые в своей истории стала бронзовым призером мундиаля.

Как отмечают эксперты, это было два принципиально разных тайма «утешительного финала» ЧМ-2026. Счет был открыт уже на 3-й минуте. Полузащитник англичан Деклан Райс прямым дальним ударом в угол забил гол. Через 15 минут этот успех закрепил защитник Эзри Конса после подачи углового, которую выполнил Райс.

В ответных атаках Франции сборную Англии несколько раз выручил голкипер Дин Хендерсон, а в одной из резких контратак подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля довели счет до 3:0 — гол на счету Букайо Сака с передачи Маркуса Рэшфорда. Уже в добавленное к первому тайму время и снова Сака довел счет до разгромного 4:0.

После перерыва французы наконец встряхнулись и вышли на поле с боевым настроем. На 48-й минуте гол забил капитан сборной Килиан Мбаппе с передачи Майкла Олисе. На 54-й минуте в одной из новых атак ассистом отметился сам Мбаппе, гол на счету Брадли Барколя. Спустя 12 минут Олисе и Мбаппе разыграли еще одну результативную комбинацию. У Олисе этот ассист стал седьмым на ЧМ-2026. А для Килиана Мбаппе этот гол стал рекордным для мундиалей — десятым. Он обошел Лионеля Месси в гонке бомбардиров. На счету аргентинского нападающего восемь забитых мячей, но у него будет шанс увеличить свою статистику в финальном матче против сборной Испании.

Напомним, ранее Франция — двукратный чемпион мира. Команда выигрывала турнир в 1998 и 2018 годах, а в 2022-м дошла до финала, но уступила Аргентине. На нынешнем чемпионате французы претендовали на третий подряд выход в финал, но в полуфинале проиграли Испании.

Для Англии бронза стала лучшим результатом на чемпионатах мира с 1966 года, когда команда завоевала свой единственный титул. Прежде англичане дважды занимали четвертое место — в 1990 и 2018 годах, оба раза проиграв матч за бронзу.
Ссылка: http://24.kg/sport/382168/
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