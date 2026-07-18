Финал ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва: смог окутал города США из-за пожаров

Представители Белого дома встретятся с главой ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за смога от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом в соцсети X сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

Фото Reuters. Восточное побережье США из-за массовых лесных пожаров в Канаде окутал густой смог

Финальный матч между сборными Аргентины и Испании должен состояться 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

Сезон лесных пожаров в Канаде ежегодно проходит с мая по сентябрь–октябрь. В июле этого года из-за аномальной жары произошло масштабное возгорание. Пожарные ведут борьбу с лесным огнем более чем в 830 точках. Образовавшийся смог достиг США, в том числе и восточного побережья: Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города.

Президент США уже обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами», из-за чего по американской территории распространяется дым от пожаров. Трамп пригрозил ввести пошлины против Канады. Решающий матч под угрозой срыва.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в финале обыграла Францию.

Экологи заверяют, что к 19 июля смог по большей части рассеется.