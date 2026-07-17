Мээрим Жуманазарова вышла в финал рейтингового турнира по борьбе в Венгрии. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

Наша соотечественница выступает в весовой категории до 68 килограммов, где всего заявлено 20 спортсменок.

Кыргызстанка сначала победила представительницу Германии, а затем уложила на лопатки спортсменку из Казахстана. В четвертьфинале Мээрим Жуманазарова боролась против чемпионки Европы (U-20) 2024 года из России и одержала уверенную победу, выйдя в полуфинал.

В поединке за выход в финал соотечественница боролась против спортсменки из Венгрии и одержала победу со счетом 3:1.

В решающей схватке она будет бороться против Цзя Лун (Китай).

Гулнура Таштанбекова (до 65 килограммов) в полуфинале уступила американке и теперь будет бороться за бронзовую медаль.