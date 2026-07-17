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Спорт

ЧМ-2026. Трамп посетит финал мундиаля и вместе с главой ФИФА вручит трофей

Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира 2026 года вместе с главой ФИФА. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

из архива
Фото из архива. Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира 2026 года вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино

«В пятницу президент отправится в Нью-Йорк на прием FIFA в Trump Tower, а затем в воскресенье посетит матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной», — сказала она.

По ее словам, присутствие Трампа «станет кульминацией самого просматриваемого, самого безопасного и самого успешного чемпионата мира в истории Америки».

Президент США Дональд Трамп впервые посетит финал чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.

Напомним, в решающем матче встретятся сборные Испании и Аргентины.

Прежде Трамп не посещал ни одного матча мундиаля, проходящего в США, Канаде и Мексике. При этом он вмешался в спор вокруг красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что президент Соединенных Штатов в возрасте чуть более 80 лет лично вручит золотой кубок капитану победившей команды — либо Лионелю Месси из Аргентины, либо Родри из Испании.
Ссылка: http://24.kg/sport/382036/
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