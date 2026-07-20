Ушла из спорта, чтобы стать донором для мамы: история чемпионки мира из Оша

Медали чемпионатов Кыргызстана, Азии и мира, внимание журналистов и мечта об олимпиаде — спортивная карьера Алтынай Мамарасул кызы стремительно шла вверх. Но в решающий момент ей пришлось поставить ее на паузу, чтобы спасти тяжелобольную мать — она отдала ей часть своей печени.

Этот выбор изменил всю ее жизнь — Алтынай рассталась с мужем, который потребовал выбрать между ним и матерью. Спустя годы она вернулась к своей мечте уже в новой роли — теперь воспитывает будущих чемпионок и помогает девочкам идти к олимпийским вершинам.

Алтынай Мамарасул кызы — мастер спорта по вольной борьбе и мастер спорта международного класса по алышу. К 20 годам она стала четырехкратной чемпионкой Кыргызстана, чемпионкой Азии и мира.

Ее путь в большой спорт начался благодаря отцу — Мамарасулу Эргешбаеву, мастеру спорта СССР по кок-бору. В то время, когда женский спорт в КР только набирал обороты, а многие по-прежнему считали борьбу не женским делом, именно отец поддержал дочь. Он привез ее из Кара-Кульджи в Бишкек и устроил в Республиканскую школу олимпийского резерва, где Алтынай окончила 8-11-й классы. Позже она получила высшее образование на факультете физической культуры и педагогики ОшГУ.В 2018 году, когда Алтынай было всего 20 лет, в ее жизни начался новый этап. Она вышла замуж и решила на время отойти от спорта. Ей казалось, что это будет небольшая пауза: позже она вернется к тренировкам и снова продолжит идти к своей мечте — олимпиаде.

Но вернуться к прежнему ритму Алтынай так и не удалось. Заболела мама. Чтобы спасти ее, спортсменке пришлось стать донором. По ее словам, другие родственники также хотели помочь, но не подошли по медицинским показаниям.

«Я подумала: если придется оставить спорт, пусть будет так. Если не получу олимпийскую медаль, тоже пусть. Главное — сохранить маме жизнь. Для меня это было бы дороже любой олимпийской награды», — говорит Алтынай Мамарасул кызы.

В тот момент остановилась не только ее спортивная карьера. Когда Алтынай больше всего нуждалась в поддержке, перед ней встал еще один сложный выбор.

«Получилось так, что мне муж сказал: «Выбирай — я или мама». Я выбрала маму», — вспоминает она.

Наша героиня ушла от мужа, будучи беременной. После рождения дочери ей пришлось одновременно заботиться о маленьком ребенке и бороться за жизнь матери. Алтынай вспоминает, что в тот период самым тяжелым было найти деньги на лечение. Она отлучила дочь от груди и полностью сосредоточилась на спасении мамы. Спортсменка записала обращение к кыргызстанцам и попросила помощи. За 15 дней люди собрали необходимую сумму, и Алтынай смогла отвезти маму в Индию, где ей провели операцию.

Сегодня ее дочери шесть лет. Мама Алтынай восстановилась, а сама спортсменка чувствует себя хорошо.

После всех испытаний она не думала, что останется в спорте, но уже в другой роли. По словам собеседницы, решиться ей помогла Айсулуу Тыныбекова.

Однажды на одном из мероприятий они разговорились, и Айсулуу предложила ей развивать женскую борьбу в Оше.

«Она сказала: «Почему бы тебе не заняться этим? В Оше и области много сильных девочек». После этих слов я задумалась. У нас действительно много талантливых спортсменок, но не всем удалось дойти до своей мечты. Я решила помочь им», — рассказывает Алтынай.

Фото из личного архива. Алтынай Мамарасул кызы с Айсулуу Тыныбековой

Уже почти два года Алтынай Мамарасул кызы работает тренером по женской борьбе в комитете физической культуры и спорта мэрии южной столицы. Параллельно преподает в Ошском государственном университете.

Сегодня у нее тренируется около 40 девочек. Несмотря на небольшой срок работы, ее воспитанницы уже начали показывать первые результаты. Они занимают призовые места на чемпионатах Кыргызстана и международных соревнованиях.

Одна из учениц — Айбийке Амангелдиева — вошла в состав национальной сборной и сейчас тренируется вместе с сильнейшими спортсменками страны, в том числе с Мээрим Жуманазаровой. Еще несколько ее воспитанниц вошли в расширенный состав сборной: они находятся в резерве и готовы заменить основных спортсменок в случае необходимости.

«Я хочу, чтобы мои девочки достигли тех высот, которых не смогла достичь я сама. Их становится все больше, каждый день приходят новые спортсменки. Чтобы развивать их, я пригласила тренера из Бишкека. Верю, что вместе мы сможем добиться хороших результатов», — говорит Алтынай.

Сегодня Алтынай Мамарасул кызы уже иначе смотрит на свою несостоявшуюся олимпийскую мечту. Она не вышла на главный спортивный старт сама, но теперь помогает другим девочкам идти к этой цели. Для нее каждая победа воспитанниц — это продолжение ее собственного пути в спорте.