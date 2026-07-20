Ушла из спорта, чтобы стать донором для мамы: история чемпионки мира из Оша

Медали чемпионатов Кыргызстана, Азии и мира, внимание журналистов и мечта об олимпиаде — спортивная карьера Алтынай Мамарасул кызы стремительно шла вверх. Но в решающий момент ей пришлось поставить ее на паузу, чтобы спасти тяжелобольную мать — она отдала ей часть своей печени.
Этот выбор изменил всю ее жизнь — Алтынай рассталась с мужем, который потребовал выбрать между ним и матерью. Спустя годы она вернулась к своей мечте уже в новой роли — теперь воспитывает будущих чемпионок и помогает девочкам идти к олимпийским вершинам.
Алтынай Мамарасул кызы — мастер спорта по вольной борьбе и мастер спорта международного класса по алышу. К 20 годам она стала четырехкратной чемпионкой Кыргызстана, чемпионкой Азии и мира.
Но вернуться к прежнему ритму Алтынай так и не удалось. Заболела мама. Чтобы спасти ее, спортсменке пришлось стать донором. По ее словам, другие родственники также хотели помочь, но не подошли по медицинским показаниям.
«Я подумала: если придется оставить спорт, пусть будет так. Если не получу олимпийскую медаль, тоже пусть. Главное — сохранить маме жизнь. Для меня это было бы дороже любой олимпийской награды», — говорит Алтынай Мамарасул кызы.
В тот момент остановилась не только ее спортивная карьера. Когда Алтынай больше всего нуждалась в поддержке, перед ней встал еще один сложный выбор.
«Получилось так, что мне муж сказал: «Выбирай — я или мама». Я выбрала маму», — вспоминает она.
Сегодня ее дочери шесть лет. Мама Алтынай восстановилась, а сама спортсменка чувствует себя хорошо.
Однажды на одном из мероприятий они разговорились, и Айсулуу предложила ей развивать женскую борьбу в Оше.
«Она сказала: «Почему бы тебе не заняться этим? В Оше и области много сильных девочек». После этих слов я задумалась. У нас действительно много талантливых спортсменок, но не всем удалось дойти до своей мечты. Я решила помочь им», — рассказывает Алтынай.
Сегодня у нее тренируется около 40 девочек. Несмотря на небольшой срок работы, ее воспитанницы уже начали показывать первые результаты. Они занимают призовые места на чемпионатах Кыргызстана и международных соревнованиях.
Одна из учениц — Айбийке Амангелдиева — вошла в состав национальной сборной и сейчас тренируется вместе с сильнейшими спортсменками страны, в том числе с Мээрим Жуманазаровой. Еще несколько ее воспитанниц вошли в расширенный состав сборной: они находятся в резерве и готовы заменить основных спортсменок в случае необходимости.
Сегодня Алтынай Мамарасул кызы уже иначе смотрит на свою несостоявшуюся олимпийскую мечту. Она не вышла на главный спортивный старт сама, но теперь помогает другим девочкам идти к этой цели. Для нее каждая победа воспитанниц — это продолжение ее собственного пути в спорте.