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Единый финансовый рынок ЕАЭС сложится к 2025 году

Единый финансовый рынок стран ЕАЭС сложится к 2025 году. Об этом сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» заявил член коллегии Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов.

По его словам, такие обязательства приняли все страны интеграционного объединения. Между тем для успешной реализации проекта надо соблюсти два важных условия. «Во-первых, в странах ЕАЭС должны сформироваться единые правила игры. Это говорит о необходимости гармонизации законодательств в финансовой сфере. Эта работа сейчас активно ведется всеми странами союза», - сказал он.

«Второе важное условие формирования единого финансового рынка - административное сотрудничество и практическое взаимодействие правительств и Центробанков стран ЕАЭС. Основанием будут служить два договора. Один из них заключили в 2014 году. По нему Центробанки будут обмениваться информацией, в том числе и конфиденциальной. Принято соглашение о валютной либерализации. При этом валютное регулирование практически отменили - кроме некоторых исключительных моментов. У нас не будет барьеров между странами при перечислении выручки и передаче товарно-материальных ценностей», - отметил Тимур Сулейменов.
Ссылка: http://24.kg/sng/21808/
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