13:28
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
СНГ

Сергей Сидорский: Общий дефицит бюджетов стран ЕАЭС ожидается на уровне $200 миллиардов

«Общий дефицит бюджетов стран ЕАЭС ожидается на уровне $200 миллиардов», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, все хотят активного движения Евразийского экономического союза, но прежде чем говорить о его ускоренном развитии, надо посмотреть на общее экономическое состояние стран-участниц. Сегодня наблюдается экономический кризис, который во многом связан с введенными против России санкциями, отметил он.

«Прежде всего мы должны выполнять ряд запланированных экономических показателей, которые заложены в бюджеты всех стран Евразийского экономического союза. У нас были иные мнения о развитии событий, но сейчас идет резкое падение цен на энергоносители, что отражается на общем дефиците бюджетов стран ЕАЭС», - отметил Сергей Сидорский.
Ссылка: http://24.kg/sng/21799/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Иманалиев: Пик влияния от вступления в ЕАЭС придется на 2016 год
ЕАЭС призывает Евросоюз к интеграции
Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего иностранного груза по территории Кыргызстана
В странах ЕАЭС создадут электронные паспорта транспортных коридоров
Александр Апокин: Валютное взаимодействие стран ЕАЭС – самая чувствительная сфера
Александр Апокин: Страны ЕАЭС только учатся совместно развивать экономику
Ашот Тавадян: С таким уровнем коррупции, как в странах ЕАЭС, мы ничего не добьемся
За два месяца после вступления Кыргызстана в ЕАЭС хорошо работают налоговые инструменты
Все министры Евразийской экономической комиссии работают над скорейшей адаптацией Кыргызстана к нормам ЕАЭС
Сергей Сидорский: У Кыргызстана есть своя товарная ниша, в которой он может составить конкуренцию другим странам ЕАЭС
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе