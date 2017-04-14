Пастбища vs кладбища. Скотский вандализм

О том, что память усопших оскверняется скотом, местный житель села Сокулук Сергей Романенко сообщил ИА «24.kg», буквально крича в телефонную трубку.
«Местная администрация утверждает, что скот на кладбище не пасется? Сергей Васильевич обманывает? А вы приезжайте, и сами все увидите», — заявил он.
И я поехала…
Ранее, после публикации первой информации,
Скот на кладбище в Сокулуке не пасется, территория охраняется сторожем.Пресс-служба айыл окмоту
Сергей Романенко недоумевает, как территория православного кладбища в селе Сокулук площадью 2,6 гектара может относиться к землям сельскохозяйственного назначения (пастбище).
«По бумагам числится пастбище, но деньги взимают с граждан как за кладбище. За то, чтобы выкопать яму и захоронить, с городских берут по 15 тысяч, с местных — по 4 тысячи сомов. Еще в
По приезду нас встречают смотритель кладбища Люба и… бараны. Двое мальчишек безуспешно пытались собрать отару и выгнать на дорогу.
— Ну что ты, Серега, опять баламутишь людей, что не угомонишься? — кричит Люба.
— Любаша, у тебя бараны по кладбищу ходят, ты не видишь, что ли?
— Ну, ходят, я их что, на руках носить должна? — парирует Люба.
— Ну так, прогоните, почему не гоняете?
— А если пастбище находится за кладбищем, они по небу должны добираться, что ли?
По словам жителей ближайших домов, каждый божий день пастухи гонят скот пастись через кладбище, а многие устраивают привалы, и животные пасутся между могилами.
«Есть и другая дорога на пастбище, но добираться по ней они не хотят. Также есть и земельные наделы, полученные от колхоза, по 5-
Все время, что я находилась там, по погостам
— А кто вам право давал фотографировать здесь? Я местный, я сейчас разобью вам камеру! — пригрозил он.
— Вам не стыдно сидеть на оградке и пасти на кладбище скот?
— А где написано, что этого делать нельзя?
И невдомек ему, что есть вещи, которые закладываются с детства, среди них и уважение. То, что ему так же плевать и на живых, он демонстрировал непереводимой игрой слов. Да и взрослые, не гнушаясь матерных слов, грозились переломать ноги и поднять народ, если установят забор и перекроют дорогу на пастбище.
— Ты мне не угрожай, мне терять нечего, я постреляю вас всех. Я охотник хороший, посадят, так посадят, — отвечает ему Романенко.
— Вам не страшно, ведь и поджечь могут? — спрашиваю у него.
— Я не боюсь никого, я один, и мыслей корыстных, в чем меня обвиняют, нет. Здесь все мои родичи лежат, здесь не только православные, здесь и татары, и корейцы нашли покой, и цвет нации, как их называют, поднимавшие Сокулукский район, — добавляет он.
— Я живу неподалеку, вон мой дом… Это беспредел полный, баранов постоянно выгоняют здесь пастись, а они в оградки лезут. Я и ругался, и дрался с пастухами, объяснял им… Соглашаются, что так нельзя, но снова загоняют пастись. Я же не могу постоянно их караулить», — говорит местный житель по имени Радмир.
Обстановка, мало сказать, напряженная,
В местной администрации заверили, что сейчас идет процесс трансформации участка, после чего айыл окмоту получит государственный акт на муниципальную собственность. Вопрос трансформации решится в ближайшие два месяца.
«И как только данный участок перейдет на баланс айыл окмоту, ему присвоят статус кладбища. После органы местного самоуправления смогут выделить финансы для его ограждения», — заверяют чиновники.
Хочется напомнить, что никто не вечен. Рано или поздно, как ни ужасно это осознавать, каждый человек попадает в мир иной. Ушедшие, как и живые, заслуживают уважения. И тем, кто посещает последнее пристанище для «общения» с умершими близкими и родными, больно видеть, как оскверняют их память.
ИА «24.kg» будет внимательно следить за ситуацией.