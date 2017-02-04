Теневое правительство Кыргызстана вышло из тени

В Кыргызстане создали теневое правительство. Оно намерено помочь официальному кабинету министров поднять экономику. Теневой премьер-министр и его помощники уже съездили в Турцию за инвестициями, а сегодня вышли с рассказом о достижениях и буднях на пресс-конференцию.

О Турции и шустрых журналистах

Начал отчет теневой премьер-министр Марат Иманкулов:

- По приглашению предпринимателей, наших знакомых, друзей мы посетили Стамбул. Основной целью стали встречи с предпринимателями Турции для привлечения новых инвестиций для строительства предприятий малого и среднего бизнеса в Кыргызстане. Во время визита удалось посетить ряд объектов и договориться о прямой поставке товаров. Мы убедили их войти на рынок КР с крупными инвестициями.

В Стамбуле уже учредили представительство теневого правительства по привлечению инвестиций.

Бизнесмены заинтересованы вкладывать деньги в Кыргызстан. Многие приезжали в республику. Имеют бизнес в Казахстане. Мы объяснили, что испытываем трудности, в стране безработица. Их деньги и новые технологии помогут нам трудоустроить граждан. Наша цель – помочь республике в развитии.

По словам главы теневого правительства, из-за бедности Кыргызстан периодически накрывают перевороты и митинги.

- В бедной стране всегда происходят катаклизмы. Там, где беднота, нищета, люди всегда идут на радикальные действия, - считает Марат Иманкулов.

- Я, как дипломат, министр иностранных дел доволен нашей поездкой в Турцию, - вступает Турсунбай Бакир уулу. - Журналисты там, как и вы, шустрые очень, прознали о наших встречах. Ведущие турецкие каналы не только снимали, но и взяли интервью у премьер-министра теневого правительства. Более 30 сайтов написали о нас.

О кадровых перестановках

Структуру теневого кабинета министров еще не утвердили, но некоторые должности уже заняты. Так, Турсунбай Бакир уулу стал первым вице-премьер-министром и министром иностранных дел по совместительству. Жарасул Абдураимов – вице-премьер-министр и министр промышленности.

Об инвесторах и их страхах

Видение развития экономики Кыргызстана озвучил и Жарасул Абдураимов. Существующие принципы только мешают привлекать инвестиции и пугают иностранных и местных предпринимателей.

- Для простого человека некоторые отделы министерств непонятны. Любой гражданин должен знать, куда обратиться для строительства, к примеру, кирпичного завода. Мы не будем говорить, что построим столько заводов, фабрик, предприятий. Нет. В советское время мы знали: в какой деревне и какое есть производство. Мы не будем его восстанавливать, но, пользуясь тем, что там производственные мощности и здания пустуют, хотим привлечь туда иностранных инвесторов, - рассказал он о планах.

Несмотря на обещания теневых чиновников, иностранные предприниматели опасаются, что их могут обмануть в Кыргызстане.

- Мы их заверили, что инвестиции должны быть гарантированными, а условия взаимовыгодными. Если понадобится, мы готовы обсудить с госорганами проекты. Главное, чтобы в выигрыше осталась республика, - уверен премьер-министр.

В разработке у Министерства промышленности около 100 бизнес-проектов. Теневое правительство уверено: надо «просто найти производственные помещения и предлагать их инвесторам».

- Вы приглашаете инвесторов, а готово ли официальное правительство с ними работать? – интересуются журналисты.

- Мы свои действия с нынешним правительством не согласовывали. Для того мы и теневое правительство – конструктивная оппозиция. Наша задача помочь власти и народу, - отвечает Марат Иманкулов.

- Кто будет защищать инвестора, если кабинет министров не вел с ним переговоры?

- Существующие законы позволяют их защищать, только нужно их исполнять, не давать какому-то чиновнику трактовать их по-своему, брать откаты. Если возникнут препятствия, мы озвучим перед общественностью.

- К примеру, инвестор пришел в Кыргызстан. Он должен заключать соглашения с нынешним правительством?

- Необязательно. Он может выйти на частного предпринимателя. Инвесторы должны приходить, а наша задача – создать им условия и быть посредниками. Зарубежные инвесторы всегда предпочитают обойти правительство. Им главное дать грамотный бизнес-план, тогда они готовы выделять прямые инвестиции.

О лабораториях

Обеспокоено теневое правительство и отсутствием ветеринарных лабораторий.

- В моей команде есть хорошие промышленники. Нас волнует создание лабораторий. Это очень простой вопрос, но мы не можем его довести до ума. В Турции мы смотрели предприятия. Мы уже умеем смотреть те заводы, которые нам интересны. Там существует кризисная ситуация с переработкой кожи и шерсти. Предприятий много, а сырья не хватает. Более 60 фабрик изъявили желание работать с Кыргызстаном. Мы им объяснили, что не хотим отправлять только сырье. Нам нужен готовый продукт, который может продаваться за рубежом. Большого ума для этого не надо.

О ненужных тендерах

Между тем члены теневого правительства против проведения тендеров.

- Я всегда шучу: с господином тендером мы никак не можем договориться. Это один из видов коррупции. Если производственник знает, какой прибор нужно покупать и у какой компании, надо с ней и работать. Наши специалисты быстро осваивают любые приборы, - считает Жарасул Абдураимов.

И опять о Турции

- Почему вы начали переговоры не с Казахстаном или Россией, а с Турцией? – не унимаются журналисты.

- Турция первая пригласила нас, поэтому мы и поехали.